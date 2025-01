Semana do Cinema tem filmes do Oscar a R$ 10; veja como comprar ingresso

A primeira Semana do Cinema de 2025 traz uma boa novidade para os cinéfilos de plantão: os principais filmes indicados ao Oscar deste ano poderão ser assistidos por apenas R$ 10 o ingresso.

O que aconteceu

A Semana do Cinema será realizada entre os dias 6 e 12 de fevereiro. A campanha promocional tem a participação das redes Cinemark, UCI, Kinoplex, entre outros, e inclui sessões em sala 2D e 3D.

Espectadores poderão assistir aos filmes indicados ao Oscar 2025. Estão na lista longas como "Ainda Estou Aqui", representante do Brasil na premiação, "Emília Pérez", que lidera as indicações ao Oscar deste ano, "Conclave", "Moana 2", "Nosferatu", "A Verdadeira Dor", "Setembro 5", "Better Man", "María" e "Anora".