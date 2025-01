'Mania de Você': Molina retorna sombrio e capaz das maiores atrocidades

Em cenas previstas para irem ao ar a partir desta segunda-feira (27), Mércia afirma a Mavi (Chay Suede) ter conseguido uma nova empresa para financiar o projeto Albacoa 2. Ela exige que o filho a nomeie CEO durante a tensa reunião na sala de administração para fechar negócios com o grupo criado por Viola (Gabz) e Volney (Paulo Rocha), que tenta interferir na conversa entre mãe e filho.

O assunto acaba sendo resolvido em particular entre os dois, e mais uma vez Mavi é ameaçado pela mãe. Sob pressão, ele cede às ordens de Mércia e anuncia que ela está no comando dos negócios. A primeira atitude da nova líder é cancelar a fusão com o grupo Calcan. Ela rasga o contrato e demite Volney, seu próprio marido.

Após uma série de revelações e eventos tensos, Mércia é surpreendida por Molina com um sorriso cínico no rosto. Surpresa e feliz, ela revela que estava com saudades do amante, marcando assim a volta de Molina e da parceria dos dois.

Molina (Rodrigo Lombardi) e Mércia (Adriana Esteves) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Molina volta mais sombrio e determinado

O ator Rodrigo Lombardi comemora seu retorno à trama de João Emanuel Carneiro. "Quando recebi a notícia que voltaria, fiquei muito animado, pois sabia que o retorno dele traria grandes reviravoltas para a trama".