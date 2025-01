Molina está vivo? Saiba como será o retorno do vilão de 'Mania de Você'

Mércia (Adriana Esteves) sempre soube que o amante estava vivo e se comunica com ele todos esses anos. Molina irá reaparecer no Brasil, após ficar escondido no exterior, e irá morar em um iate.

Será com a ajuda de Molina que Mércia impedirá o filho de cair no golpe de Viola (Gabz) e Volney (Paulo Rocha). Decididos a se vingar do marido de Luma (Agatha Moreira), eles criaram um fundo de investimento para se associar ao grupo Albacoa.

Mércia sempre ficará desconfiada desse plano desde o primeiro momento. Com o apoio de Molina, ela desmascara Viola e Volney e impede que Mavi caia no golpe.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.