'Mania de Você': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 27/1 a 1º/2

Mavi é obrigado por Mércia a comunicar a todos os participantes da reunião que ela é a nova CEO do grupo Albacoa. Mércia rasga o contrato com o suposto grupo canadense e demite Volney. Fátima comunica a Berta que Ísis foi presa e condenada por estelionato em sua juventude. Berta decide fazer o teste de DNA em Tomás. Volney e Mércia discutem. Robson conta a Gael sobre a gravidez de Fátima. Luma flagra Volney e Meg na casa de Viola. Mércia conta a Mavi que Volney está mancomunado com Viola. Luma desconfia de Mércia.

Terça-feira, 28 de janeiro

Mavi resiste a acreditar que Viola esteja aliada a Volney. Viola afirma que não desistirá de se vingar de Mavi e encontrar as provas para libertar Rudá. Diana oferece ajuda a Volney, com a condição de que ele se entregue à polícia. Fátima fica comovida com Gael, quando ele afirma que deseja ajudá-la a criar seu filho. Hugo avisa a Iarlei que Tomás trabalhará na recepção do resort com ele. Daniel sofre com a partida de Michele. Mércia mostra a Mavi um vídeo, comprovando que Viola armou um golpe contra o filho. Mavi confronta Viola.

Quarta-feira, 29 de janeiro

Mércia festeja ao ver Viola sendo desmascarada, e orienta Luma a voltar para Mavi. Volney aconselha Viola a deixar Angra. Volney planta um rastreador no sapato de Mércia. Leidi se assusta com a ideia de Ísis em relação a Berta. Dhu aconselha Michele a pensar sobre sua situação com Daniel. Rudá descobre que o plano de Viola contra Mavi não deu certo. Luma dá apoio a Mavi. Daniel tenta convencer Michele a voltar para sua casa. Volney segue Mércia.

Quinta-feira, 30 de janeiro