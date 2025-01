Globo anuncia 'História de Amor', de 1995, como substituta de 'Cabocla'

Carlos, contudo, é casado com a possessiva Paula (Carolina Ferraz) e teve um relacionamento de dez anos com Sheila (Lilia Cabral), sua sócia na clínica. Ela investe, a qualquer custo, em uma reaproximação. Esse quadrilátero amoroso movimenta a história, especialmente quando o médico se envolve com Helena, o que não impede Sheila e Paula de continuarem a disputá-lo.

Ambientada no Rio de Janeiro, a novela mostra o cotidiano da Zona Sul da cidade, especialmente do bairro Jardim Botânico, onde teve muitas externas gravadas, e também se passa na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

José Mayer e Carolina Ferraz em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

A abordagem de temas sociais, outra marca do trabalho de Manoel Carlos, está bastante presente em 'História de Amor'. Por meio da personagem Marta (Bia Nunes), vizinha e comadre de Helena, que luta contra um câncer de mama, a novela reforçou as campanhas de prevenção e conscientização. Enquanto a obra esteve no ar, registrou-se o aumento no número de exames preventivos pelo Instituto Nacional do Câncer.

Manoel Carlos considerou importante tratar do câncer de mama no horário das 18h, dominado pelo público feminino. A partir da personagem Mariana (Monique Curi), o autor também abordou o drama de mulheres que têm dificuldades para engravidar, apesar de não serem estéreis.

O personagem Assunção fica paraplégico após um acidente de carro, recuperando a vontade de viver através do esporte. Pelé, que na época era Ministro do Esporte, participou da trama sendo entrevistado por Assunção, já famoso em seu programa esportivo.