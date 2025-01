Giovanna revela desafeto por sister do BBB 25: 'Não vou com a cara'

A dupla de Vitória Strada foi quem puxou o assunto, ao confessar seu arrependimento. "Fiquei mal de ter votado nas meninas ontem", disse. Camilla ainda concordou: "Eu também, não queria".

Ao ouvir os colegas de confinamento, Giovanna ironizou que dessa forma até parece que as bailarinas foram para o paredão. "Estão agindo como se estivessem no paredão. Um drama...".

Seguindo com o assunto, Camilla tentou justificar seu voto ao afirmar que não tinham outras opções. "Mas a gente ia em quem, nos Joãos?", cogitou.

Neste momento, Giovanna foi direta e afirmou que não vai com a cara de Renata. "Falei que não ia votar nos Joãos e nem no Maike e no Gabriel. Delas eu me identifico com a Eva. Não vou muito com a cara da Renata".

