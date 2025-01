Selton Mello sobre filmar estrelas de Hollywood: 'Esqueço que sou famoso'

Selton Mello também opinou sobre as chances do Brasil no Oscar após as nomeações. "Sou um realista esperançoso. Três indicações eu não previa. Isso é histórico. E o mundo inteiro agora vai ver esse filme. O mundo [está se perguntando] que filme brasileiro é esse que está concorrendo [ao Oscar] de Melhor filme? Eu acho que desses Oscars, a gente vai ganhar ao menos um. Qual, eu não sei".

"Ainda Estou Aqui" recebeu três indicações ao Oscar. O longa concorre nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, além de Melhor Atriz com Fernanda Torres.