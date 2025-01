BBB 25: Líderes Diogo Almeida e Vilma definem voto em Camarotes

Poucas horas antes da formação do segundo Paredão do BBB 25 (Globo), os Líderes Diogo Almeida e Vilma definem o voto.

O que aconteceu

Antes, Aline e Vinicius eram as primeiras opções da dupla, até que o ator decidiu chamar os dois para conversar e resolveram as diferenças. "Por conta dessa aproximação minha com a Aline, dessa troca que eu confio, não vou botar eles. Concorda?", questiona o artista à mãe.