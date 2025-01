BBB 25: Daniele Hypolito firma aliança com Quarto Nordeste: 'Fechado aqui'

Os brothers e sisters já se preparam para mais um Paredão no BBB 25 (Globo) e Daniele Hypolito confirma que ela e o irmão são aliados dos integrantes do Quarto Nordeste.

O que aconteceu

Ao analisar o próximo Paredão com Gracyanne Barbosa, Giovanna, Camilla, Thamiris, Mateus e Vitória Strada, a ex-ginasta avalia a parceria. "Eu e o Di, a gente vai conversar também. Só que, assim, eu entendi que a gente está fechado aqui. Então eu também quero entender o melhor caminho para todo mundo", explicou Daniele.