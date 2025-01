Sérgio Chapelin: 'Nunca fui militante, mas sempre fui de esquerda'

Questionado sobre o posicionamento político, conta que sempre foi de esquerda. "Minha situação me obrigou a estar do lado da classe trabalhadora. Sou um cara de origem humilde, meus pais nunca tiveram casa própria, não recebi herança. Nunca fui militante, mas sempre fui uma pessoa de esquerda. Votei a primeira e a segunda vez no Lula, depois não votei em ninguém de um lado ou de outro. Estou esperando um candidato".

Ele conta que assistiu "Ainda Estou Aqui", e define como "um filme necessário". "Falo com os meus netos que a ditadura não era brincadeirinha, não. Eu trabalhei na Rádio JB com censor do meu lado no estúdio. Dava o texto para ele, e depois dele aprovar eu podia ler o noticiário. Não podia dormir no ponto, porque durango kid pegava".

Privacidade

Chapelin valoriza a privacidade. "Antigamente, as pessoas me paravam pedindo para tirar foto. E, agora, imagina com todo mundo tendo celular. Então, é uma loucura [...] Com essa polarização, fico pensando como meus companheiros estão se virando".

Mas o jornalista sabe que a voz grave denuncia sua identidade. "É por isso que minha mulher fala: não abre a boca! Realmente, quando eu falo, as pessoas olham e dizem: 'ah, você é aquele repórter?'"

Ele revela rotina simples: caminhar na praia de manhã e assistir séries e filmes à noite. "Todo dia caminho na praia enquanto minha mulher rema de canoa havaiana no Posto 6. Escolhemos morar em Copacabana porque a Regina diz que é a praia mais linda que existe. Depois de caminhar, fico pesquisando no iPad. Após o jantar, vejo um filmezinho ou uma série. Agora estou assistindo à série policial sueca 'A grande descoberta'. E ponto. Estou feliz da vida. Já ralei bastante".