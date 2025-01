Jennifer Aniston rebateu boatos com Obama após traumas: 'Ela sabe como é'

Jennifer levou Michelle Obama em conta, por entender que esses rumores machucariam a ex-primeira-dama. "Ela decidiu colocar um ponto final antes que isso pudesse sair ainda mais do controle", afirmou a testemunha.

Ela mal conhece o Obama, imagine namorar com ele. Ela contou aos amigos que, depois de todos esses anos nos holofotes, essa é a fofoca mais bizarra que ela já ouviu sobre si mesma. Fonte

Acima de tudo, Jennifer segue confusa com toda essa história. "Ela realmente não sabe como as pessoas surgem com essas coisas do nada. Mais do que estar preocupada sobre isso, ela está totalmente perplexa", pontuou a pessoa próxima.

A empatia de Aniston teria vindo também com a própria experiência dela com infidelidades. "Jen está chateada pela Michelle porque ela tem visto as notícias sobre o casamento dos Obamas estar em crise e ela sabe, na própria pele, como é estar no centro de histórias como essa", completou o relato.

O casamento de Jennifer Aniston e Brad Pitt chegou ao fim em 2005, pouco depois de o astro conhecer Angelina Jolie no set de "Sr. & Sra. Smith". Posteriormente, Pitt e Jolie fizeram comentários que deram a entender que o romance dos dois começou quando o ator ainda era casado com Aniston.