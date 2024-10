Jennifer Aniston rebate boatos de romance com Obama: 'Encontrei uma vez'

A estrela de "Friends" rebateu os rumores e disse que não ficou brava com a história. "Isso é absolutamente falso. Não tem nada verdadeiro. Eu me encontrei com ele uma vez", explicou ela.

A atriz destacou que teve mais encontros com Michelle Obama, esposa de Barack, do que com o político. "Eu conheço mais a Michelle do que ele", mencionou.

O apresentador ainda brincou se, nesse caso, existiria alguma ligação entre ela e Michelle. "Isso não é verdade", respondeu Aniston, em meio aos sorrisos.