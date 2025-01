Famosos rebatem críticas de gêmeos ao funk no BBB 25: 'Falta de respeito'

A artista recordou o sucesso global do funk e lembrou quando Anitta teve a música mais ouvida do mundo. "O Funk é parte do que sustenta o Brasil há DÉCADAS! E que agora sustenta o mundo! Afinal o único #1 global que o Brasil tem é de uma funkeira", escreveu.

Aos meus cariocas, vamos continuar fazendo funk e entretendo do jeito que a gente gosta e sabemos direitinho. Lellê

Tati Quebra Barraco também rebateu o modo como os irmãos falaram do gênero. "'Essa p*rra' muda vidas. 'Essa p*rra' é a minha vida. Eu amo o funk, como amo um sertanejo, axé, pagodão baiano e tantos outros? O mundo não gira em torno do seu mundinho, é preciso aprender a respeitar outras culturas", falou a cantora no X.

O ex-BBB Lucas Buda postou um vídeo avaliando as falas dos irmãos. "Isso acontece por puro preconceito. Assim como falaram que o samba não é música... Enfim, qual a semelhança entre esses ritmos que, para algumas pessoas, não é música? É a cor de quem faz", declarou.

O professor, que esteve no BBB 24, também rebateu o argumento econômico sobre o funk. "Tem todo direito de não gostar de funk, o que você não pode é falar que não é música, porque é. O funk movimenta a economia nas periferias do Brasil, o funk é entretenimento, o funk é cultura", disse ele.

Após as críticas, fãs de Anitta celebraram ao dizer que conseguiram derrubar os perfis dos gêmeos no X. "Meu exército é pesado a gente tem poder!", contou um fã-clube da cantora.