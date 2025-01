Ator encontra barata viva ao comer poke em restaurante: 'Se mexendo'

O ator e produtor Tales Ordakji, 27, revelou que encontrou uma barata ao comer um poke de um restaurante em Santos, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

Ele publicou nas redes sociais o vídeo do momento em que achou o inseto vivo no seu alimento. "Bagulho nojentão. Nojentão! Sem zoeira... Deu a sorte de ver. Tá louco... Olha o bicho se mexendo, cara", disse ele na gravação, ao chamar um garçom do local.

O ator negou que a barata teria caído após receber o poke, afirmando que ela já estava dentro do alimento. "Quando eu peguei a parte do arroz, eu vi que tinha um bicho ali. Ele estava se mexendo e meio prensado entre o arroz e o salmão. Então, cara, foi tanto nojo ali", desabafou nos stories do Instagram neste sábado (25).