BBB 25: Aline diz que já era para ter dormido de conchinha com Diogo

Aline conversou com Eva, Renata e Daniele sobre a postura que Vinícius teve quando ela tentou ficar com Diogo no Show de Quarta com César Menotti e Fabiano. O ator e a policial militar estão demonstrando que podem ser o primeiro casal do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Aline comentou sobre Vinícius. "Estou aqui na seca, que ontem era para eu ter dado uns negócios de uns beijos, e você me enchendo o saco, apertando a minha mente."