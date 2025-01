Virginia Fonseca exibe abdômen sarado após cirurgia: 'A mãe tá voltando'

Virginia Fonseca, 25, exibiu um abdômen definido e novo umbigo após a cirurgia que realizou.

O que aconteceu

Na manhã desta quinta-feira (23), a influenciadora publicou, no feed de seu perfil do Instagram, uma selfie no espelho da academia. A empresária, que é mãe de três, Maria Alice, 3, Maria Flor, 2 e José Leonardo, de quatro meses, mostrou o resultado da operação de retirada de hérnia umbilical.

De top, Virginia celebrou o corpo malhado. "Bom dia, a mãe tá voltando [risos]", disse ela na legenda da publicação.