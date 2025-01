Quem é Marcella Rica, ex-noiva citada por Vitória Strada no BBB 25?

No BBB 25, atriz ainda falou sobre o término delas. "A gente terminou porque era a melhor forma da gente cuidar do nosso amor. Ela é uma pessoa que eu quero ter para o resto da minha vida".

Vitória Strada e Marcella Rica Imagem: Adão/AgNews

Vitória ainda relembrou que Marcella foi a primeira mulher com quem se apaixonou. "Eu lidei com isso da forma mais natural possível", disse. "Quando me apaixonei por ela, foi um sentimento que não estava esperando".

