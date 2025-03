Sisters ironizam aproximação de Gracy e Thamiris com outro grupo: 'Sincero'

Ao pedir a opinião da policial militar, as duas caíram na risada. "Um novo grupo? Ai, que fofo! Eu acho lindo. Lindo e verdadeiro. (...) Lindo e sincero. Fico encantada, de verdade", reagiu Aline.

Vitória ainda recordou que foi duramente criticada por Thamiris após se aproximar de Guilherme e Diego quando brigou com as sisters. "Vem falar de mim, vem reclamar de mim quando eu tava mais próxima das pessoas que me acolheram (...) E a gente nem tava falando sobre jogo, sobre nada. Só fui acolhida".

Aline observou que a nutricionista se mostra mais fiel a quem coloca como opção de voto, do que as pessoas que já tentaram jogar com ela. "Ela não tava no VIP deles dois [gêmeos]. Depois ainda foi alvo de um deles. Em que momento ela era mais próxima deles do que de Vinícius pra botar ele na dinâmica?", questionou.

A ex-policial militar ainda continuou: "Porque o que você tentou me dizer ontem foi que ela já era mais próxima dos meninos, e que eles já eram prioridades pra ela. Eu não sei em que momento, porque ela nunca foi prioridade de nenhum deles".

