Gracyanne conta ovos restantes na cozinha: 'Ganhei tantos e não comi'

Gracyanne, então, disse que ainda haviam dois ovos na Xepa. A sister começou o jogo no VIP, onde os ovos acabaram, mas após a Prova do Líder, passou para o outro lado. "Eu ganhei tantos e não comi. Realmente as pessoas não comeram. O Edi, vários dias, não comeu. Devia ter comido as coisas", disse.

Na fala, a influenciadora lembrou que Edilberto a entregou a sua "cota de ovos" da Xepa, de acordo com a divisão que foi feita pelo grupo. "Os ovos, eu continuo passando para a Gracyanne. O meu, podem dar para ela, sem problemas", declarou ele na época.

Antes do confinamento, Gracyanne disse que consumia 40 ovos por dia. Dentro do reality, ela reduziu o número que ingere e provou novos alimentos, como a moela.

BBB 25: Enquete UOL - após eliminação de Arleane e Marcelo, qual é a dupla favorita para vencer? Aline e Vinícius Divulgação/Globo Camilla e Thamiris Divulgação/Globo Daniele Hypolito e Diego Hypolito Divulgação/Globo Diogo Almeida e Vilma Divulgação/Globo Edilberto e Raissa Divulgação/Globo Eva e Renata Divulgação/Globo Gabriel e Maike Divulgação/Globo Giovanna e Gracyanne Barbosa Divulgação/Globo Guilherme e Joselma Divulgação/Globo João Gabriel e João Pedro Divulgação/Globo Mateus e Vitória Strada Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo