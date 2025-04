Saryne: Após Juliette, Globo tem medo que campeão seja maior que o reality

O BBB 25 consagrou Renata campeã da edição, com um programa que contou com a participação de outros nomes importantes do reality para shows. Juliette, a campeã do BBB 21, cantou a música tema do programa ao lado de Paulo Ricardo. Sua presença no especial foi um dos temas do Central Splash, com Chico Barney e Bárbara Saryne.

Em seu discurso para entregar o grande prêmio nas mãos de Renata, Tadeu Schmidt fez questão de dizer que o nome da bailarina estará marcado para sempre na história do reality. Para Chico, nem sempre a Globo tem a postura de valorizar quem vence o BBB.