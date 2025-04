Por que acreditar em realidades paralelas a aceitar a vitória de Renata?

Eu me lembro do BBB 1. Provavelmente, muitos dos torcedores do programa, hoje, não eram nem nascidos ou eram jovens demais para lembrar do Kleber Bambam levando o prêmio ao lado de Maria Eugênia, uma boneca feita de sucata por ele para encarar a solidão dentro do confinamento.

Nessa época, a gente ficava mais surpreso com as eliminações e vitórias, pois não havia uma rede social que indicasse a temperatura do programa como há hoje. Nem o Orkut havia chegado e a votação era feita por telefone.

Muitos anos depois, às vezes, a gente se surpreende. Nesta edição, por exemplo, eu não imaginava que Diogo seria eliminado quando foi e não esperava uma final com um dos gêmeos João Pedro e João Gabriel. Mas, no geral, dá para sacar o que vai acontecer nos paredões e na final só acompanhando as redes sociais.