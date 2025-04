BBB 25: João Gabriel se explica após críticas ao funk: 'Estávamos bêbados'

O gêmeo aproveitou a oportunidade para mandar um recado para Anitta. "Fiquei muito feliz que você foi lá no dia 15 de janeiro, no meu aniversário, e ainda cantou. Se quiser chamar a gente pro baile funk, a gente vai com certeza", brincou.

A crítica ao funk aconteceu no primeiro mês de confinamento, durante uma das festas do reality. Enquanto tocava "De Ladin", do Dream Team do Passinho, João Gabriel classificou a música como "brega" e disparou: "Isso não é música, não." Seu irmão, João Pedro, também opinou. "A gente sabe que o que movimenta o Brasil é o agro. Essa p*rra [funk] não vira nada. O povo acha que o Rio de Janeiro tem dinheiro!"

