Renata comenta crush de Vinícius no BBB 25: 'Nunca percebi'

Apesar da aproximação, Vinícius explicou que tentou manter o foco no jogo e evitar envolvimentos mais profundos. "Eu sempre tentei levar dessa forma, justamente por isso. Sempre deixei claro que o jogo era importante e não queria me deixar levar pela personalidade. Seria o que aconteceria. É diferente você pensar 'estava apaixonado, completamente perdido?' Não. Eu senti um crush porque você é uma menina muito interessante, você é bonita, educada, engraçada. Infelizmente, no jogo, seguiu para outros rumos", declarou Vinícius.

