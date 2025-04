Aline responde sobre affair com Diogo: 'Nada que um diálogo não resolva'

E nada que um diálogo não resolva. A gente tem aí muitas oportunidades para conversar. Acho que vai ser muito interessante isso . Aline

Diogo, na sua vez de ser entrevistado, falou sobre relacionamentos, sem citar o possível romance. "Às vezes, a pessoa se preocupa se está namorando ou está casado, mas não se preocupa em perguntar se está feliz. Isso é o mais importante. Está feliz? Se estiver feliz, vamos embora".

Aline e Diogo Almeida tiveram um affair tumultuado no BBB 25. Os dois trocaram o primeiro beijo da edição, mas a relação ficou estremecida após Diogo não salvá-la de um Paredão e os dois viveram idas e vindas até a eliminação do ator.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas