Dieguinho: Próxima edição do BBB precisa de plano B em caso de fracasso

O BBB 25 chegou ao fim com Renata sendo consagrada a grande campeã da edição. No entanto, o programa sofreu com a falta de audiência e uma chuva de críticas neste ano, principalmente pela falta de assunto dentro do jogo, dinâmicas fracas e um elenco mais fraco ainda. Dieguinho e Dantinhas falam sobre o que deu errado no programa durante o Central Splash desta quarta-feira (23).

Os apresentadores do Central acreditam que uma série de fatores influenciou no mal desempenho do reality: a baixa audiência da novela das 21h, a nova dinâmica de personagens entrando em duplas e até a forma fofa como o apresentador, Tadeu Schmidt, lida com os embates.

Dantinhas também aponta que, apesar do reality ter tido a final com a pior audiência da história, é preciso levar em consideração que muitas pessoas preferem acompanhá-lo nos streaming, em horários aleatórios. No entanto, tanto ele como Dieguinho concordam que as coisas precisam melhorar para a edição de 2026, que já está confirmada