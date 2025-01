Fernanda Torres no Oscar 2025: conheça suas concorrentes em melhor atriz

Seu trabalho no musical "A Cor Púrpura" lhe rendeu notoriedade e a fez ganhar um Tony (Oscar do teatro), um Emmy e um Grammy. Caso vença o Oscar, ela entra no seleto grupo de artistas que conquistaram o EGOT, sigla formada pelas iniciais das principais premiações do entretenimento dos Estados Unidos.

'Wicked' é estrelado por Cynthia Erivo e Ariana Grande Imagem: Divulgação

Karla Sofia Gascón (Emília Pérez): fazendo história ao se tornar a primeira atriz trans indicada na categoria feminina mais prestigiada do Oscar, a espanhola de 52 anos se destacou em produções na Espanha e América Latina tanto no cinema como na televisão, por exemplo, na novela "El Señor de los Cielos".

Com "Emília Pérez" ela ganhou reconhecimento internacional em diversos festivais. Na televisão, ela também teve memorável participação como ela mesma no MasterChef México Celebrity, integrando o elenco de celebridades da segunda temporada do reality culinário.

Karla Sofía Gascón é a protagonista de 'Emilia Perez' Imagem: Instagram/karsiagascon

Mikey Madison (Anora): com apenas 25 anos, Mikey Madison conquistou sua indicação ao Oscar de melhor atriz dando vida a uma jovem trabalhadora sexual que se casa por impulso com um filho de um oligarca russo.