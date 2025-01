'É sonho': Calabresa buscou casa maior e cogitou adoção antes de gravidez

Dani Calabresa e Richard Neuman anunciaram que esperam o primeiro filho. Após cinco anos de relacionamento com o publicitário, a humorista colocou o sonho de ser mãe como "o projeto para 2025" e revelou estar no quarto mês de gestação após realizar uma fertilização in vitro (FIV) bem-sucedida, em outubro de 2024.

Em conversa com Splash em dezembro passado, durante festa de 15 anos da música "Meteoro", de Luan Santana, Calabresa fez mistério sobre estar grávida, mas contou que o grande objetivo para 2025 era aumentar a família. "Queremos muito engravidar e estamos torcendo. Vamos encomendar o bebê no Mercado Livre qualquer hora. A gente está torcendo e estamos no caminho. Acho que tem chance de acontecer".