Dani Calabresa anuncia gravidez: 'Calabresinha ou calabresinho?'

Dani Calabresa, 43, anunciou que está grávida do primeiro filho com o marido, Richard Neuman.

O que aconteceu

O anúncio foi feito nesta terça-feira (21), no feed de seu perfil do Instagram. A humorista publicou cliques divertidos com companheiro, e com o pet deles.

Nas fotos, a apresentadora aparece de top, fazendo pose de 'não entendi nada', enquanto Richard aparece 'caído' no chão, segurando o teste de gravidez. "Temos um TURU-TURINHO aqui dentro. Obrigada meu Deus!!!!! A gente tava doido para contar pra vocês!!!!! Acham que vai ser uma Calabresinha ou um Calabresinho?", legendou Dani na publicação.