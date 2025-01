Bárbara: BBB aposta em Gracyanne Barbosa como grande ação de marketing

A vida fitness e saudável que Gracyanne leva tem sido tema do BBB desde o início, quando o programa fez uma contagem de quantos ovos ela comeu por dia. "Eu a vejo como uma grande ação de marketing. Não que ela seja uma falsa, mas ela aproveita as oportunidades para depois lucrar".

Chico inclusive teme que esse hype positivo em torno de Gracyanne pode acabar rápido, e Belo deve se aproveitar deste momento. O ex-marido da musa tem sido citado por diversas dentro do BBB, e o relacionamento dos dois voltou a ser assunto.

Ela está no limiar de virar o que aconteceu com o Tiago Abravanel no BBB 22. De ser tão legal, de ser tão para frente, de se posicionar sempre a favor do que é bacana para o todo, que acabe sendo? o cancelamento ao contrário

Chico Barney

