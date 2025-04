Resistências e triângulo amoroso: Relembre a trajetória de Maike no BBB 25

Ao longo do reality, ela se aproximou dos gêmeos João Gabriel e João Pedro, além de Diogo Almeida e das bailarinas Eva e Renata.

Logo no início do programa, chamou a atenção por resistir bem em provas de longa duração. Ele chegou a ganhar a terceira e oitava Provas do Líder, ambas de resistência, e foi finalistas na maioria delas.

Também chamou a atenção por se juntar no topo do pódio de brothers que mais venceram provas do Líder no BBB: foram cinco vitórias.

Junto com sua dupla, Maike também venceu a primeira Prova do Anjo da edição. Ele também foi escolhido para o Castigo do Monstro duas vezes, pela dupla Daniele e Diego Hypolito e por Vinícius. No primeiro castigo, ele homenageou Kleber Bambam, o primeiro vencedor do BBB, e teve que andar pela casa carregando uma boneca de lata, a Maria Eugênia.

Quando estava neste castigo do Monstro, Maike atendeu ao primeiro Big Fone da edição, mas a dinâmica foi anulada porque o brother não carregava Maria Eugênia consigo.

Desde o início do programa, Maike comentou sobre a beleza de algumas sisters e brincou que oferecia ovos para Gracyanne em troca de "uma ajuda" com sua irmã, Giovanna. Ele também pediu a ajuda de Ivete Sangalo e chegou a beijar a sister em uma das festas, mas o romance acabou quando ela foi eliminada.