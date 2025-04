Renata é a primeira confirmada no 16º Paredão do BBB 25

Renata, que acabou de se livrar de um Paredão no BBB 25, está novamente na berlinda. A sister foi indicada hoje, durante a exibição do programa ao vivo (Globo).

O que houve

A formação do 16º Paredão começou com uma dinâmica que ainda não tinha acontecido na edição. Os quatro participantes com o pior desempenho na prova do líder de hoje precisaram votar entre si para decidir quem ocuparia a primeira vaga na berlinda.