Dan Stulbach: 'Foi um dos filmes mais sinceros e humanos que eu fiz'

Vivida por Fernanda Torres, Eunice enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início da década de 1970.

Ao Canal UOL, Dan elogiou o talento de sua colega, Fernanda Torres, e afirmou que o filme furou bolhas.

Eu acho que sim [que o longa furou bolhas]. Teve gente que não ia ver o cinema brasileiro, foi. A bolha internacional... gente que não se interessava pelo cinema brasileiro, foi. O filme está sendo visto pelo mundo inteiro. Mas, talvez, a bolha mais importante seja a nossa, a local, do dia a dia, que a gente lida no dia a dia. São as nossas bolhas que precisam ser furadas. Eu acho que o filma questiona e provoca a nossa realidade. Esse é o papel da cultura: provocar, dilacerar, certezas. Dan Stulbach, que participou do filme

Dan também comentou os bastidores das gravações.

A filmagem foi muito boa, porque ela era muito concentrada no trabalho, no dia a dia, principalmente por causa do Walter [Salles]. O Walter era um cara muito carinhoso, muito concentrado, muito talentoso. Foi dos filmes mais humanos e sinceros que eu já trabalhei pessoalmente.