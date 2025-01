Ludmilla e Brunna anunciam nome de filha no BBB 25; confira

"Apresento a vocês a nossa querida Zuri, princesa da mamãe". Ludmilla

Antes do anúncio, Brunna entrou no palco e dançou Maldivas com Ludmila. A música foi feita por Lud especialmente para a esposa.

Ludmilla foi a atração da primeira grande festa do programa, nesta sexta-feira (17). A gravidez do casal foi anunciada em novembro.

