BBB 25: Delma muda visual e exibe novo look nas redes sociais: 'Dar um up'

Delma já havia revelado mais cedo em suas redes que estava indo renovar o look. "Estou indo ali fazer o que eu estava desejando há três meses, que é cuidar do meu cabelo e das minhas unhas", contou ela no Instagram.

Ela quer estar mais bonita que nunca para conferir o desempenho de Guilherme na final do reality. "Vamos ali cuidar da beleza para ver nosso Gui campeão na final?", disse, no mesmo post em que anunciou a mudança de visual.

