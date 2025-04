BBB 25: Top 4 elege melhores e piores momentos da edição

A Festa do Líder que ganhou também foi o momento de maior felicidade da bailarina no reality. "Acho que o dia da minha Festa do Líder foi muito especial, quando eu vi representada a minha escola que cresci, meu projeto social", enfatizou.

Por fim, Vitória Strada afirma que a Liderança também trouxe os melhores momentos para ela na competição. "Entrar no quarto do líder, ver as fotos da minha família - eu que não tinha ganhado nenhum anjo, então não tinha visto foto, nem vídeo, nem escutado a voz - me deu muita força. Ainda mais que, no meu jogo, sempre veio eu sempre levando o alvo desde o início, campeã de alvo, campeã de Paredão, então me deu muita força", confessou.

A saída de Mateus, sua antiga dupla no jogo, foi o momento de maior dor. "Juntou o momento que eu perdi o meu melhor amigo aqui dentro, e foi muito no início do jogo. Foi na quinta semana, então eu passei mais parte do tempo aqui sem ele do que com ele. Eu tive que me reinventar nesse mesmo momento que ele saiu, foi o momento do jogo que foi mais tumultuado para mim ali, onde eu tive que me reinventar, onde eu vi que talvez estaria sozinha no jogo, e eu tive que unir todas as forças pra continuar sem ele, para continuar sem aliado nenhum", comentou.

