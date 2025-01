Arleane e Marcelo têm DR no BBB 25: 'Esqueceu que eu estou aqui'

A gente tem que conversar, você não está sozinho no jogo. Não é assim: "Eu voto". Não é só você que está aqui, não, tá bom? A gente tem que conversar antes. Arleane

Em seguida, Arle deu uma chamada no marido. "As coisas não são assim, parece que você está esquecendo que eu estou aqui. Parece que a sua dupla é o Ed ou os meninos. Parece que eu estou invisível aqui no jogo. Eu vivo a minha vida, faço as minhas coisas. E pelo que eu estou percebendo, ninguém de vocês pensa em mim para nada."

Marcelo se defendeu dizendo que não percebeu o que estava acontecendo, mas Arle voltou a ressaltar que parece que o marido está jogando sozinho. "Infelizmente você depende de mim para as coisas acontecerem."

