BBB 25: Vitória Strada chora ao saber que é cotada para o Paredão

Vitória Strada, 28, preocupou-se ao saber por Camilla, 34, que é candidata ao Paredão junto com sua dupla, Mateus, 28, no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A trancista contou à atriz que ouviu isso da boca de Aline, 32. A Líder afirmou ter chegado a tal conclusão com base no que escutou de outros colegas de confinamento, que teriam a intenção de votar em Strada e no arquiteto para a primeira berlinda do jogo.