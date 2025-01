BBB: Participantes recebem celular; aparelho traz missões diárias

O BBB 25 estreou cheio de novidades para a edição. Uma delas é o celular, recebido pelo brothers hoje. A chegada do aparelho não é nenhuma novidade, mas ele ganhou nova função na casa. O momento foi de muita empolgação entre os brothers.

Como aconteceu?

Aline e Matheus, que conquistaram a primeira liderança da edição na noite anterior, foram convocados ao depósito para buscar o celular. No entanto, Diego Hypólito foi mais ágil e acabou sendo o responsável por levar o dispositivo para a sala, despertando curiosidade nos colegas.