Ex-empresário de Liam Payne processa pai do cantor por difamação

O ex-empresário de Liam Payne, Roger Nores, 35, entrou com um processo por difamação contra o pai do cantor, Geoff Payne, 67, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Nores refuta a tese de que teria 'abandonado' Liam na capital argentina e faltado em seu dever de cuidar do cantor - como teria alegado Geoff -, uma vez que jamais foi 'cuidador' do músico. "Geoff precisa voltar atrás em sua declaração [jurada], pois ele sabe muito bem que eu não era enfermeiro ou cuidador de Liam. Liam, de quem sinto falta todos os dias, era meu querido amigo e um homem livre, independente, brilhante e respeitoso, que fazia o que queria, quando queria", afirmou o empresário à revista Rolling Stone.

Ele chegou a ser acusado oficialmente de homicídio culposo, por suposta negligência que teria contribuído com a morte de Liam. Roger alega que, embora houvesse uma "querida amizade mútua" entre ele e o ex-One Direction, "nunca teve um dever legal de cuidado" para com o cantor - ao contrário do que teria afirmado Geoff Payne às autoridades argentinas.