Começa show de Ludmilla em primeira grande festa no BBB 25

A cantora Ludmilla já subiu ao palco para agitar a casa mais vigiada do Brasil! A carioca vai cantar os seus maiores sucessos e promete animar a casa do BBB 25 na noite de hoje.

O que está acontecendo

Ludmilla comanda a primeira grande festa da 25ª edição do Big Brother Brasil. A última apresentação da cantora no reality foi em 2024. Em um comunicado oficial da Globo, a carioca falou sobre suas expectativas para a apresentação de hoje.