BBB: Líderes põem Arle e Marcelo, Diogo e Vilma e dupla de gêmeos na Mira

Aline e Vinícius, primeiros Líderes do BBB 25 (Globo), precisaram escolher 3 duplas na noite de sexta-feira (17) para colocar em sua Mira.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Tadeu Schmidt falou com a casa antes do início da 1ª grande festa do programa e pediu a decisão dos Líderes. "Uma dessas duplas vocês vão mandar pro Paredão domingo."