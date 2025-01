Diego Hypólito choca com antes e depois; 'Ele se reconhece?', diz Leão Lobo

Ele não só deixou o rosto extremamente quadrado, entupido de harmonização, como ele também fez implante capilar, claramente.

Porque o cabelinho dele era mais para trás e ele puxou o cabelo para frente. Aliás, o implante ficou muito bom. Tem muita gente que é adepto desse tipo de procedimento, que dá uma rejuvenescida para pessoas que têm uma predisposição de perda de cabelo.

Dieguinho

Leão Lobo analisou as mudanças feitas por Diego Hypólito, dizendo que ele está bonito, mas questionou se ele ainda se reconhece na frente do espelho.

Ele está todo 'botocado', mexeu na sobrancelha, mexeu no queixo, mexeu em tudo e a barba ajudou bastante também, eu acho a barba bonita. Agora, é esquisito porque a gente tem ouvido muito falar de Lucas Luco e outros, que estão tirando a harmonização, porque eles não se reconheciam mais. A Sheila Carvalho tirou tudo, porque não se reconhecia mais no espelho.

Ele está bonito, não pode dizer que ele não está bonito, mas será que ele se reconhece hoje? Não sei, é uma coisa tão estranha, porque é tão artificial, você vê que parece um boneco, uma coisa. E me incomoda um pouco essa coisa artificial que fica, não é?