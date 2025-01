Lady Gaga e Billie Eilish farão show em prol das vítimas de Los Angeles

Um show beneficente programado para daqui a duas semanas em Los Angeles, com cerca de 15 atrações, vai arrecadar fundos para as vítimas dos incêndios florestais que assolaram a cidade.

O que aconteceu

Lady Gaga, Billie Eilish, Red Chili Peppers, Green Day, Jelly Roll e Gracie Abrams estão entre os artistas confirmados no line-up. De acordo com o portal TMZ, mais de 50 cantores e bandas se ofereceram para participar do evento.

Mais de 90 mil pessoas encontram-se desabrigadas em razão dos desastres causados pelo fogo. O incêndio já é considerado, inclusive, o pior já enfrentado em toda a história de Los Angeles.