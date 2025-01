Anitta declara apoio a vítimas de incêndios em Los Angeles: 'Vamos ajudar'

Anitta, 31, manifestou sua solidariedade às vítimas dos incêndios florestais que estão ocorrendo desde a semana passada em Los Angeles.

O que aconteceu

A cantora declarou apoio aos que perderam suas casas em decorrência da tragédia. "Tive o privilégio de chamar Los Angeles de uma das minhas casas nos últimos anos e estou arrasada com a notícia dos incêndios. Meu coração está com as milhares de pessoas que estão desabrigadas e afetadas por esta tragédia", afirmou ela, por meio de mensagem divulgada nos stories de seu Instagram.

Anitta conclamou ainda seus seguidores a fazerem doações a entidades que ajudam as pessoas afetadas. "Verifique o story a seguir para obter links para doar e apoiar os necessitados. Vamos nos unir para ajudar no que pudermos."