BBB: Gracyanne admite arrependimento por chamar Belo de 'mentiroso'

A musa fitness Gracyanne Barbosa admitiu, no BBB 25, estar arrependida de ter chamado seu ex-marido, o cantor Belo, de "mentiroso" em um documentário lançado pelo Globoplay em novembro do ano passado. Na época, a declaração gerou grande repercussão, especialmente entre os fãs do ex-casal.

O que aconteceu?

Enquanto usava a academia da casa do BBB, Gracyanne Barbosa conversava com a colega de confinamento Daniele Hypolito sobre o casamento com o cantor Belo. Foi nesse momento que ela admitiu ter o arrependimento.