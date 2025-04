Vinícius sobre affair entre Diogo Almeida e Aline: 'Nunca quis interferir'

É nesse momento que eu fico de boa, e eu deixo ela fluir, viver as coisas que ela tem pra viver com ele, em momento algum eu queria interferir , destacou Vinícius.

O promotor de eventos pontuou o momento que o fez mudar de ideia e decidir levantar o assunto no Sincerão. "Mas, quando ela passa pra mim falando, o tanto que ela tava magoada, o tanto que ela tava chateada, eu falei: ele não tem o direito de tratar mal uma pessoa que, desde o começo, tá do lado dele, apoiando ele", disse.

Gil do Vigor pergunta se, no último Sincerão com Diogo Almeida, a briga estaria envolvida com Renata. Vinícius nega: "Foi só pela forma de que eu achei que ele não deveria ter tratado ela da forma que falou".

Na sequência, Vinícius se emocionou com a participação de Aline na entrevista. "Vini, meu amor. Se for para chorar, chore de felicidade. Olhe para mim, minha vida. Você é protagonista da sua vida, e no BBB não foi diferente. A gente falou que ia chegar lá e a gente chegou. Não tem nada que apague isso, seu nome está escrito naquele gramado, e não vai ter nada que tire isso de você", declarou a ex-policial militar ao amigo, que não conteve as lágrimas.

LIVES

