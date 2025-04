BBB 25: Vinícius explica superstição da camisa laranja: 'Lembraram de mim'

Eu sempre vi aqui no Big Brother uma oportunidade porque eu via que pessoas normais entravam nesse programa e mudavam de vida. E eu coloquei que aqui seria a oportunidade que eu precisava para chegar onde eu sempre quis , pontuou.

No entanto, ele optou por concluir o ensino superior. "Eu fiz uma promessa de assim que eu finalizasse a minha faculdade, eu iria me inscrever para o BBB", contou, acrescentando que sempre acreditou que entraria no relaity.

Vinícius conta que foi uma coincidência ter gravado o vídeo de inscrição com a camisa laranja e escolheu a mesma roupa para a seletiva. "E aí na seletiva, falaram: 'Não é que o menino da camisa laranja voltou?' Eles lembraram da minha camisa. E eu falei que ia usar até entrar na casa", justificou.

