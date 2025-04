Quem tem mais torcida no Top 6? Na reta final, sisters dividem favoritismo

Falta cerca de uma semana para o BBB 25 (Globo) acabar, e dos seis participantes que restam na casa, dois despontam como favoritos pelo público do UOL.

O que diz a enquete

De acordo com a parcial da enquete UOL de jogadores favoritos no atual elenco, Renata e Vitória têm o coração do público. Às 8h de hoje, as sisters tinham, respectivamente, 38,58% e 37,92% dos votos.