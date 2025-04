Invicto: Trajetória de Vinícius no BBB é marcada por provas e 'velha sonsa'

Vinícius venceu apenas uma Prova do Líder, a primeira, quando o programa ainda era jogado em duplas. Ele também venceu duas Provas do Anjo, e chegou a chorar e pedir desculpas para Vilma após escolher a mãe de Diogo para um Castigo do Monstro.

Também foi responsável por atender um Big Fone, que emparedou Eva e Maike.

Vinícius ainda apertou um "botão misterioso" que surgiu no gramado em fevereiro, e que o levou para um Quarto do Desafio. Nele, ele conseguiu completar a tarefa de encontrar três letras em uma sala escura, sob o som alto e com vários obstáculos. Com isso, pôde vetar Maike e Vilma da Prova do Líder, além de receber imunidade na semana.

Ele nunca foi escolhido para o Castigo do Monstro, mas foi escolhido por Thamiris para passar dois dias exclusivamente na área externa ao lado de Guilherme, como consequência da dinâmica do Perde e Ganha.

Vinicius não demonstrou nenhuma intenção romântica no reality, mas encenou um selinho em Vitória Strada e obteve a torcida por casal por parte dos fãs de Mateus. Outro episódio curioso foi quando levou uma punição gravíssima por acidentalmente cortar o fio do microfone de Aline, quando tirava as tranças da sister.

Recentemente, ele também revelou ser bissexual. O baiano disse que apenas sua dupla, Aline, sabia dessa informação, e que tinha receio da reação de seus pais.