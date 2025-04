BBB 25: eliminado, Vinícius confirma interesse em Renata

Gil do Vigor, então, questiona de forma direta o interesse de Vinícius em Renata. "Fiquei (interessado)", confirmou.

Fiquei porque a gente percebe no olhar também, quando você está tendo essa entrega. Só que ai eu falava: 'Meu Deus do céu. Daqui a pouco vai dar errado, o homem só se lasca. Vai ser o escroto que depois vai ter que voltar' , declarou.

Gil do Vigor dá sua opinião sobre o possível casal. "Posso te contar uma coisa? A internet pode até me odiar, viu? Mas enfim, se vocês ficassem, não tinha para ninguém não", disparou o apresentador.

Vinícius também criticou a postura de Renata após a participação da bailarina na dinâmica da Vitrine do Seu Fifi. "Ela tinha outro ar na casa. A minha Renata do começo do programa não era mais aquela. Tanto que eu comentei com Aline: 'É muito difícil ver, porque a soberba precede a queda. E foi o que eu sentia", pontuou.

Mediante aos acontecimentos, eu não poderia passar por cima do que estava acontecendo na casa para viver algo que já estava, de certa forma, com uma certa estabilidade. [...] Emocionalmente falando, era uma relação que já estava se arranhando , concluiu o agora ex-brother.

